NY株式2日（NY時間13:10）（日本時間02:10） ダウ平均42130.62（-26.35-0.06%） ナスダック17909.89（-0.470.00%） CME日経平均先物38690（大証終比：+940+2.44%） 欧州株式2日終値 英FT100 8290.86（+14.21+0.17%） 独DAX 19164.75（-48.39-0.25%） 仏CAC40 7577.59（+3.52+0.05%） 米国債利回り 2年債 3.629（+0.025） 10年債3.787（+0.055） 30年債4.136（+0.065）