10月10日(木)深夜1時35分〜「黒田プロデュース 鳥取県の旅」第1話今回から旅猿26がスタート！「黒田プロデュース 鳥取県の旅」がスタート！鳥取のことを熟知しているという黒田さん先導のもと、旅がスタート！もちろんいざこざだらけの旅となる・・・