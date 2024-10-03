NY株式2日（NY時間12:03）（日本時間01:03） ダウ平均42207.71（+50.74+0.12%） ナスダック17966.50（+56.14+0.31%） CME日経平均先物38740（大証終比：+990+2.57%） 欧州株式2日GMT16:03 英FT100 8290.86（+14.21+0.17%） 独DAX 19164.75（-48.39-0.25%） 仏CAC40 7577.59（+3.52+0.05%） 米国債利回り 2年債 3.627（+0.023） 10年債3.783（+0.051） 30年債4.133（+0