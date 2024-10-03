■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7182) ゆうちょ銀 東証プライム (4568) 第一三共 東証プライム (6140) 旭ダイヤ 東証プライム (4755) 楽天グループ 東証プライム (3692) ＦＦＲＩ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8020) 兼松 東証プライム (2156) セーラー広告 東証スタン