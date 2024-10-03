神奈川・相模原市で、住宅兼作業場が全焼しました。相模原市で2日午後6時前、「倉庫から火が出ている」と近くの住民から通報がありました。火は約2時間半でほぼ消し止められましたが、火元の住宅兼作業場1棟が全焼しました。出火時、建物内に人はいなかったため、けが人はいませんでした。警察と消防が出火原因を調べています。