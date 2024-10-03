NY株式2日（NY時間11:04）（日本時間00:04） ダウ平均42199.91（+42.94+0.10%） ナスダック17935.82（+25.46+0.14%） CME日経平均先物38585（大証終比：+835+2.18%） 欧州株式2日GMT15:04 英FT100 8298.94（+22.29+0.27%） 独DAX 19142.35（-70.79-0.37%） 仏CAC40 7563.77（-10.30-0.14%） 米国債利回り 2年債 3.639（+0.035） 10年債3.800（+0.068） 30年債4.154（+