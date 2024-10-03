関係者によりますと、イスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織、ヒズボラとの戦闘が激化する中、レバノンからの日本人などの退避にそなえ、3日にも航空自衛隊の輸送機2機を近隣のヨルダンとギリシャに向けて、出発させるということです。木原前防衛相が、先月27日に自衛隊機の派遣命令を出し、調整を進めていました。