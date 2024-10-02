２日に北朝鮮がごみ風船挑発を再開した。韓国軍当局が「軍事措置」を警告してから初めての散布で、北朝鮮が来月の米大統領選挙などを狙った大型挑発を念頭に低強度の挑発を継続するという分析も出ている。韓国合同参謀本部はこの日午前、「北朝鮮が対南ごみ風船を再び飛ばしている。現在の風向きを考慮するとごみ風船が京畿（キョンギ）北部と首都圏地域に移動する可能性がある」と明らかにした。北西の風または西の風に乗って飛来