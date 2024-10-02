中東情勢の悪化に日本で新たな動きです。日本政府関係者によりますと、イスラエルとヒズボラの戦闘が激化するレバノンからの邦人退避に備え、航空自衛隊のC2輸送機2機を3日午前にも派遣することが分かりました。ヨルダンとギリシャに向けて出発し、現地で待機し情勢を見ながら退避に向けた準備を進めます。