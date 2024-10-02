12月27日（金）、28日（土）、29日（日）の3日間、インテックス大阪にて開催される『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024 ｰレディクレ 15th-』の第一弾出演者が発表された。 今回発表されたのはimase、OKAMOTO’S、KANA-BOON、キュウソネコカミ、9mm Parabellum Bullet、クリープハイプ、Saucy Dog、サンボマスター、ザ・クロマニヨンズ、THE ORAL CIGARETTES、SHISHAMO、sumika、