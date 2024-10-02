金曜よる7時56分〜8時54分 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」では、番組公式Xアカウントでプレゼントキャンペーンを実施。下記の条件（参加方法）を満たした方から抽選で30名様にプレゼント。BALMUDA The Pot（電気ケトル）、伝説の家政婦・志麻さんレシピ本セット、Amazonギフトカード10,000円分がそれぞれ10名様に当たります！■キャンペーン期間10月3日（木）12:00〜10月31日（木）23:59■賞品（A賞）BALMUDA The Pot