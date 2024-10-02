風力発電施設の建設に反対した住民の個人情報を岐阜県警の警察官が電力関連会社に提供したのは違法だとして、県が賠償などを命じられた裁判で県は上告しないことを明らかにしました。 【写真を見る】風力発電施設建設反対派の個人情報漏洩裁判で岐阜県警が上告を断念大垣署員が会社側に情報を漏らしたとして提訴賠償金と情報抹消を命じた二審判決が確定へ この裁判は中部電力の子会社が計画した風力発電施設の建設に反対して