Amazonは、2024年10月3日（木）、6歳以上の子どもが対象のタブレット、Fireタブレットキッズプロを含めた、新Fire HD 8シリーズ3機種、「Fire HD 8」、「Fire HD 8 キッズモデル」、「Fire HD 8 キッズプロ」を発表！また、同日より「Amazon Kids+」にてマーベルの科学動画の独占配信もスタート。ディズニーコンテンツの拡充とあわせて紹介していきます。 Amazon タブレット「Fire HD 8 キッズモデル／キッズプロ」 &#16