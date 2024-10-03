◆10月3日生まれの著名人◆宮川大助（49年＝宮川大助・花子）白竜（52年＝俳優）石田ゆり子（69年＝女優）TETSUYA（69年＝ラルク・アン・シエル）蛯原友里（79年＝モデル）SHOKICHI（85年＝EXILE）遠藤さくら（01年＝乃木坂46）