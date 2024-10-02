歌舞伎俳優の坂東玉三郎と市川染五郎が２日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「錦秋十月大歌舞伎」（２６日・千秋楽）の夜の部「源氏物語六条御息所の巻」に出演した。千年の長きにわたり日本人に愛される「源氏物語」。紫式部による作品の中から、光源氏とその妻・葵の上、六条御息所の三者の恋愛模様を「六条御息所の巻」として新たに描く。六条御息所が葵の上に抱く激しい嫉妬、凄艶（せいえん）な女心の模様、かなわぬ恋の