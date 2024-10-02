お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司が２日までに自身のＳＮＳを更新。番組で共演した芸人らとの集合写真を披露した。９月３０日に最終回を迎えたＴＢＳ系「ジョンソン」に出演していた山内。インスタグラムを更新し、「ジョンソン最終回おもろかったー」などとつづり、お笑いコンビ「見取り図」「ニューヨーク」「モグライダー」との集合写真をアップ。「さて、先日ラジオでＴＢＳ行ったら、尼神インター渚改めナ酒渚（