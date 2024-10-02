「台風18号（クラトーン）」は「非常に強い」台風に 非常に強い台風第１８号は、きょう（２日）午後９時には南シナ海にあって、ほとんど停滞しています。 中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルで、中心から半径１１０キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。 また、中心から半径２８０キロ以内では、風速１５メー