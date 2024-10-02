米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油＋388.9万（4億1693万） ガソリン＋111.9万（2億2120万） 留出油 －128.4万（1億2164万） （クッシング地区） 原油＋84万（2367万） ＊（）は在庫総量