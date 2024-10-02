【ロンドン＝中西梓】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国と非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は２日、原油の減産状況を点検する共同閣僚監視委員会をオンラインで開き、現状の生産量を維持することを確認した。