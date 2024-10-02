[モスクワ ２日 ロイター] - ロシア外務省のザハロワ報道官は２日、米国の北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）拡大に対する姿勢を理由に、米国との核協議の可能性を否定した。ザハロワ氏は「ロシアの根本的な利益が尊重されない限り、米国との対話に意味はない。安全保障に脅威をもたらす旧ソ連圏へのＮＡＴＯ拡大に関連する問題がある」と述べた。米国とロシアの核軍縮の枠組みである新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）は２０２６