ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・10月の運勢。12星座別の2024年（令和6年）10月の「水瓶座（みずがめ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「水瓶座（みずがめ座）」さんの10月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！水瓶座（みずがめ座：1月20日〜2月18日）全体運仕事の忙しさが目立ちます。今月から懐かしい再会があ