TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が2日、放送された。「ターゲットにバレずにどれだけ派手に記憶を失えるか？記憶喪失王決定戦」には、総合格闘家でRIZINファイターのクレベル・コイケ（34）が出演。ニセ番組のロケで、クレベルに締められた芸人が記憶喪失に陥るというドッキリ企画だった。仕掛人のトム・ブラウンみちおはわざとクレベルに締め上げられて記憶喪失に陥り、ターゲットのエイトブリッジ別