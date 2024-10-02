実業家の西村博之（ひろゆき）氏（47）が2日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）にMCとしてリモート生出演し、コロナ禍で増加した企業のリモートワークから出社業務への回帰の動きについて自身の見解を語った。ネット通販大手の米Amazonが、従業員に原則週5日の出社を求めることを発表。リモートワークを事実上、廃止する方針を示した。その理由として同社は、企業文化の緩みを挙げている。社内で自分の