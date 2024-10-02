就任会見で抱負を述べる坂井国家公安委員長＝２日、警察庁初入閣を果たした神奈川県選出の３大臣が２日、それぞれの所管省庁に初登庁した。緊張の面持ちで就任会見や職員訓示に臨み、自身の目標や熱意を表明。決意を新たに大臣業務を始動した。「治安上の諸課題への対処に全力を尽くす。首都直下地震、南海トラフ地震など発生が危惧される大規模災害の備えに万全を期す」。坂井学国家公安委員長（衆院５区）はこの日の就任会見