2024年10月1日、イギリス国家犯罪対策局(NCA)がロシアのランサムウェアギャング「Evil Corp」がロシア政府による命令を受けてNATO同盟国に対しサイバー攻撃やスパイ活動を実施していたことを発表しました。これに伴い、イギリスやアメリカ、オーストラリア政府はEvil Corpに関連する人物や団体に対して制裁を科すことを表明しています。Further Evil Corp cyber criminals exposed, one unmasked as LockBit affiliate - National