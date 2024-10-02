都市型音楽フェス「シンクロニシティ'25(SYNCHRONICITY’25)」が、2025年4月12日(土)・13日(日)に、東京・渋谷のSpotify O-EAST / O-WEST / O-nestなど複数のライブハウスで開催される。都市型音楽フェス「シンクロニシティ'25」開催決定「CREATION FOR THE FUTURE」をテーマに、毎年渋谷で行われているミュージック＆カルチャーフェスティバル「シンクロニシティ」。音楽ライブを中心に、ライブペインティングや映像、ダンスパフ