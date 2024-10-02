アディダス オリジナルス(adidas Originals)は、アトモス(atmos)、日本のeスポーツチーム「クレイジー ラクーン(CRAZY RACCOON)」とのコラボレーションによるユニセックススニーカー「アディダス オリジナルス サンバ アトモス “クレイジー ラクーン”」が登場。2024年10月12日(土)より、アトモスとアディダスオリジナルズが展開するコラボレーションショップ・A.T.A.Dほかにて発売される。eスポーツチームとコラボ「サンバ」スニ