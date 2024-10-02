10月2日、大井競馬場でジャパンダートクラシック（大井・Jpn1・ダ2000m・1着賞金＝7000万円）が行われ、坂井瑠星騎乗のフォーエバーヤングが勝利した。同競走の売得金は以下のとおり。【JDC】フォーエバーヤングが圧勝…国内無敗を継続前年比100.4%●ジャパンダートクラシック 売得金額30億3756万1600円 （前年比100.4%・30億2669万8400円）＊ジャパンダートダービーとの比較●ジャパンダートクラシック 当日の総売得金額50億196