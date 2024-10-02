DMM TVの新作発表会「DMM TV まつり ORIGINAL Content Lineup」が2日、都内で開催。『ドンケツ』が2025年春に独占配信されることが発表され、主演を務める伊藤英明が登壇した。伊藤英明本格極道漫画『ドンケツ』を実写ドラマ化。ロケットランチャーのマサ(ロケマサ)こと主人公・沢田政寿役を伊藤英明が演じる。伊藤は「『ドンケツ』自体が大変魅力的な作品で、僕自身も一気に読んでしまうほどすごく面白くて、エッジの効いた作品な