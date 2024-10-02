Getty Images 有村架純・坂口健太郎・黒崎博監督が２日、韓国・釜山で開催の『第29回釜山国際映画祭』オープニングセレモニーに登場。大歓声のなかレッドカーペットを歩いた。同映画祭のオンスクリーン部門で、日本作品として初めてNetflixシリーズ『さよならのつづき』が正式招待されたことを受けて出席した。有村はジョルジオ・アルマーニの黒のロングドレス、坂口はプラダのスーツの華やかな衣装に身を包み、黒