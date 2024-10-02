■台風18号(クラトーン) 【写真を見る】【台風情報】ダブル台風の今後は台風18号は非常に強い勢力でゆっくりした速さ台風17号は北海道の北東へ進路と勢力を詳しく 気象庁が発表した内容です。 2日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    非常に強い存在地域    南シナ海中心位置    北緯22度05分 (22.1度)東経119度30分 (119.5度)