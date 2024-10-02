【しまむら】と「121 LE MAL DU PAYS × tal.by yumi.」のコラボアイテムが、今おしゃれなシマラーたちの間で話題。秋コーデをセンスよく格上げしてくれる小物を探している人は、ぜひチェックしてみて！ 大人気コラボシリーズの中から今回は、特におすすめしたいニットワッチとトートバッグをピックアップ。手持ちのワードローブに合わせやすいのにおしゃれ度がアップする優秀アイテムは、し