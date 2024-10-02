石破内閣の発足をうけ、新政権の経済・金融政策について、早速、大手金融機関のトップらから要望が相次ぎました。三菱UFJフィナンシャル・グループ亀澤宏規社長「新NISAが始まって、いろんな拡充してから実績も出てきているということで、ぜひ石破政権にはこの流れを引き継いで、続けていってほしい」三井住友フィナンシャルグループ中島達社長「日本でも先端半導体やバイオテクノロジーなどいろいろな分野で莫大な投資が必要