2014年に劇場公開された、虚淵玄（ニトロプラス）×水島精二 初のオリジナル劇場作品『楽園追放 -Expelled from Paradise-』が、公開10周年を記念し、11月15日(金)より2週間限定でリバイバル上映されることが発表された。あわせて、リバイバル上映決定PVも公開された。（※上映素材には4Kアップコンバート版 DCPを使用致しますが、劇場環境によっては2Kでの上映となります） リバイバル上映のタイトルは『楽園追放 -Impelle