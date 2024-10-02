フィギュアスケートの四大陸選手権やグランプリファイナルで優勝経験のある紀平梨花が自身のXを更新。姉が歌手デビューしたことを明かし話題を呼んでいる。「姉が歌手デビューだと！」と驚きの声を上げた紀平は、2日に配信がスタートした姉の紀平萌絵のオリジナル曲「my wings」のジャケット写真を投稿。「おもえさんの歌声が色んなサブスク、関西テレビの番組、ファミマなどで聞けるそうです！ めーちゃ良い声良い歌だぁ」と