米１０年債利回りは３．７９４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:43）（%） 米2年債 3.646（+0.041） 米10年債3.794（+0.063） 米30年債4.143（+0.071） ドイツ2.100（+0.064） 英国4.034（+0.093） カナダ3.004（+0.059） 豪州3.952（-0.055） 日本0.818（-0.027） ※米債以外は10年物