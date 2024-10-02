◇セ・リーグ巨人4―2DeNA（2024年10月2日東京D）巨人は2日、本拠・東京ドームで行われたDeNA戦で勝利を収め、77勝59敗7分けの貯金18、勝率.566という最終成績で今季のレギュラーシーズンを終えた。3回に佐々木の中前適時打で先制し、オコエが右越え3号2ランで続いて一挙3点先取。先発右腕・山崎伊が7回途中5安打2失点で降板すると、高梨、ケラー、大勢の必勝リレーで逃げ切った。試合後に行われた優勝セレモニーでは