「ＡＣＬＥ・１次リーグ、横浜Ｍ４−０蔚山」（２日、日産スタジアム）初戦に喫した屈辱の大敗を糧に、横浜Ｍが意地の勝利を挙げた。前半４分にはＦＷエウベルがエリア内左から中央へ折り返し、ＭＦ渡辺皓が左足で冷静に流し込んで先制に成功。同４４分にはＦＷヤンマテウスの右からのパスにＭＦ西村が合わせて追加点を挙げた。後半３８分にはＦＷアンデルソンロペスが自ら持ち込んでの左足のミドルシュートを突き刺し、後