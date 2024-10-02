タレントの指原莉乃さんがプロデュースするコスメブランド「Ririmew（リリミュウ）」。2024年11月1日から「リリミュウ クリスマスコレクション'24」が数量限定で発売されます。毎年大人気のクリスマスコフレ。2024年も注目度が高く、情報が解禁されるとSNSでは早くも喜びの声が多く上がっています。リップ好きは見逃せない...！！今年のクリスマスコフレは、ここでしか手に入らない3つの限定アイテムがセットになった特別な内容で