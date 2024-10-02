読売新聞社の緊急全国世論調査で、次の衆院選の比例選投票先を聞いたところ、自民党が３９％で、前回９月１３〜１５日調査から４ポイント上昇した。立憲民主党が１２％（前回１２％）、日本維新の会が７％（同８％）、公明党が４％（同４％）、れいわ新選組が４％（同３％）などで、自民党以外はいずれも横ばいだった。「決めていない」とした人は１９％（同１８％）で、無回答は６％（同１２％）と半減した。次期衆院選後に望