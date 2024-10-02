Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔が２日、都内で行われたＤＭＭＴＶのオリジナル新作ラインナップ発表会「ＤＭＭＴＶまつり」に参加した。女優・のんが主演するドラマ「幸せカナコの殺し屋生活」（２０２５年２月配信）に出演した藤ヶ谷。若林稔弥氏の漫画「幸せカナコの殺し屋生活」が原作で、ブラック企業を退職した西野カナコ（のん）が待遇の良さに魅了され、殺し屋の会社に入社。人を殺すことにためらいながらも隠れ