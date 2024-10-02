ここは、本当にアマゾンなのか？ー。ブラジルの熱帯雨林は、2年続けて深刻な干ばつに見舞われている。干上がりつつあるプラケクアラ湖では、泥の中でボートを引く漁師の様子がドローンで撮影され、その映像が驚きをもって伝えられた。 【画像】サルが木から落ちて死んでいく…異常猛暑で悲劇 メキシコで絶滅危惧種が危機に 地元メディアの報道によると、アマゾンの主要支流の1つであるリオ・ネグロ川の水