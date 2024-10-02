ディーン＆デルーカ(DEAN & DELUCA)から、秋限定ドリンク「スイートポテトラテ」「洋梨ジュース」「洋梨＆ピスタチオジュース」が登場。2024年10月3日(木)から10月31日(木)までの期間、一部のマーケット店舗・カフェ全店舗にて販売される。“紫芋×安納芋”の秋限定ドリンク「スイートポテトラテ」ディーン＆デルーカが2024年10月に贈るのは、“まるで焼き芋”のようにほっくりとした甘さの「スイートポテトラテ」。ルイボステ