DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』(12月6日より独占配信開始)でW主演を務める窪塚洋介と亀梨和也(KAT-TUN)が2日、都内で行われたDMM TVの新作発表会「DMM TV まつり ORIGINAL Content Lineup」に出席した。窪塚洋介と亀梨和也壮絶な過去を背負う復讐屋コンビを描く人気コミックの実写化。通称カモこと鴨ノ目武(かものめたけし)役を窪塚洋介、通称トラこと島田虎信(しまだとらのぶ)役を亀梨和也が演じる。本作が初共演の2人。窪塚