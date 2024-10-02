例年７月に行われていたジャパンダートダービーから名称、開催時期を一新して１０月２日に大井競馬場で行われたジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１の売り上げは、３０億３７５６万１６００円。前身を通じた同レースの売り上げレコードを更新した。これまで１位だった昨年の３０億２６６９万８４００円を０・４％上回った。また、１日当たりの売り上げは（ＳＰＡＴ４ＬＯＴＯを含まず）４９億９６３９万３００円で前年比３・４