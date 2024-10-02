非常に強い台風１８号は２日、台湾の南の海を北上した。３日に台湾に上陸し、３〜５日頃にかけて沖縄・八重山地方に接近する見通し。気象庁は高波や強風、土砂災害などに警戒するよう呼びかけている。台風は２日午後９時現在、南シナ海でほとんど停滞している。中心気圧は９５０ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は４５メートル。