中国外交部「中東情勢を深く憂慮」衝突拡大に反対中国外交部。（北京＝新華社記者/李賀）【新華社北京10月2日】中国外交部の報道官は2日、レバノン、イランとイスラエルの間の緊張が高まっていることに、「中国は中東情勢の混乱を深く憂慮している」とし、レバノンの主権と安全、領土保全を侵害する行為に反対し、矛盾の激化と衝突の拡大に反対すると表明した。国際社会、特に影響力のある大国に対し、建設的な役割を確実に果