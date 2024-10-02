大井競馬場は「ジャパンダートクラシック」の売り上げを発表した。同レース1競走の売り上げは30億3756万1600円。同レースの前身である「ジャパンダートダービー」のレコードは昨年の30億2669万8400円。100.4パーセントと微増ながら売り上げレコードをマークした。大井競馬場への入場人員は1万6792人。昨年のジャパンダートダービー当日と比較して112.6パーセントで、こちらは大幅増となった。