2024年11月20日、破壊と再生の星「冥王星」はやぎ座からみずがめ座へ移動します。冥王星は約248年かけて12星座を1周し、1つの星座に約12〜32年ほど滞在。冥王星は時代をつかさどる天体と言われ、私たちに避けることができない大きな変容をもたらすと考えられています。冥王星・みずがめ座時代は、「自由であるべき」「理想を生きなければならない」ということを強く意識させられる場面が増えます。すぐに答えは見つからないかもし