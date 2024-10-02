© Prince of Wales Northern Heritage Centre, Yellowknife via Getty 生きるためにはしょうがないこと。1845年5月19日、2隻の船がイギリスのケントから出航しました。北極圏の北西航路の地図作成任務のために、イギリスの海軍将校サー・ジョン・フランクリン率いる探検隊がHMSエレバス号とHMSテラー号に乗り込んでいました。しかし、この探検、悲劇的な結末を迎えることとなってしまっ